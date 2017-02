Noureddine Abdelmoumène nous a quittés

vendredi 10 février 2017

par



C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris son décès, ce matin, vendredi 10 février.

Noureddine a collaboré à Alger républicain a sa reparution dès les premiers jours de l’indépendance. Il a été également collaborateur de notre journal après sa nouvelle reparution en 2003.

Membre de la Fédération de France du FLN durant la guerre de libération, il a rejoint les rangs du Parti communiste algérien après l’indépendance. Il a été de ceux qui se sont dressés contre le coup d’Etat du 19 juin 1965. Membre du PAGS à sa création en janvier 1966. Il échappa de justesse à une arrestation en 1967 par la sécurité militaire. Il contribua durant 22 ans, jusqu’en 1989, année de la fin du parti unique, à la construction et aux luttes du PAGS dans une clandestinité totale. Il fut membre de la direction du PAGS. Il s’éleva en 1990 contre le projet de résolution politico-idéologique qui, bien que rejeté par le congrès de décembre de la même année, amorça la rupture du PAGS avec les principes communistes.

Notre regretté Noureddine a été enterré cet après-midi, tout près du lieu où il s’était installé depuis quelques années pour échapper à l’humidité et au climat pollué d’Alger que ses poumons ne pouvaient plus supporter.

Alger républicain adresse ses condoléances les plus attristées à sa femme et à sa fille. Il les assure de son soutien le plus sincère.

Zoheir Bessa

10.02.17

NB : nous reviendrons prochainement avec plus de détails sur son combat pour le socialisme.