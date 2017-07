Information sur la décision de la baptisation de la clinique Larribère annoncée officiellement

lundi 10 juillet 2017

par



La baptisation de la clinique Larribère vient de nous être annoncée officiellement !

Enfin la décision de la baptisation de la clinique Larribère est annoncée officiellement !

Voilà plus de 5 semaines que l’affaire pour la baptisation de la Clinique Larribère a été engagée par l’AFEPEC, le CIVIC et les amies de Lucette d’Oran.

Plusieurs actions ont été initiées et accompagnées et soutenues activement par plusieurs ami-e-s.

Une grande mobilisation (des historien-ne-s, médecins, intellectuel-le-s,….) s’en est suivie et les résultats de la pétition en sont la preuve vivante.

La belle et émouvante lettre ouverte des petits-enfants Larribère a renforcé l’action et permis de faire connaitre encore plus la contribution de toute cette famille à l’indépendance et la liberté de l’Algérie.

Cet après-midi, l’AFEPEC et le CIVIC ont remis, au directeur des moudjahidines de la wilaya, une 1re liste des signataires de la pétition (1175 signataires).

La décision de baptiser officiellement la clinique Larribère leur a été annoncée. Une copie de l’arrêté sera remise à l’AFEPEC dès sa signature. La baptisation officielle sera organisée dès la fin des travaux de la clinique, le principe du 1er novembre a été retenu. La famille Larribère sera invitée à cette baptisation.

C’est grâce à l’implication de toutes celles et ceux qui ont, chacun/e, à sa manière et en fonction de ce qu’elle/il peut faire, que nous avons réussi COLLECTIVEMENT cette action à laquelle nous y avons, toutes et tous, cru.

En attendant le communiqué d’annonce « plus officiel » que nous ferons et vous transmettrons, nous avons décidé de partager avec vous cette bonne nouvelle et nous profitons pour vous transmettre la 3e liste des signataires (du 19 juin au 4 juillet (918) signataires) en vous demandant –à celles et ceux qui ont relayé la pétition

dans leurs réseaux- d’essayer de nous aider à compléter des noms de personnes ayant signé mais que la plate-forme n’a pas pris en entier ; ces noms sont à la fin de la liste.

Nous remettrons la liste définitive au Ministre des Moudjahidines et au Ministre de la santé !

Nous ferons le communiqué d’annonce et poursuivons l’action pour une bonne et belle baptisation de la clinique Larribère mais aussi pour voir comment capitaliser cette belle expérience et quelles poursuites lui donner avec d’autres intervenant-e-s, dont les médecins, les historien-ne-s, ….l’action continue !

Un grand merci à vous, toutes et tous, qui nous avez accompagné-e-s et soutenu-e-s depuis le début de cette action !

10.07.17

Malika Remaoun

P/l’AFEPEC