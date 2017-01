PIERRE COTS, NOTRE CAMARADE NOUS A QUITTÉ

dimanche 8 janvier 2017

C’est avec une douleur extrême que nous apprenons le décès de notre très cher camarade de combat Pierre Cots. Quand on perd un homme de cette importance, les mots sont impuissants pour calmer cette douleur qui nous laisse sans voix, même les larmes ne suffisent plus.

Notre frère, notre camarade de combat n’est plus, mais on ne peut pas effacer de nos souvenirs cette chaleur humaine, cette simplicité, cette droiture qu’il représentait. C’était un militant communiste qui n’a jamais trahi ses convictions politiques, ses amis et ses camarades.

Pierre Cots, notre camarade nous a quittés

Né dans ce quartier populaire d’Alger, le quartier un peu particulier et cosmopolite de Bab El Oued, il était issu d’une famille d’ouvriers. Dès son jeune âge, il est plongé dans un milieu multiculturel qui va le marquer pour la vie. Bab el Oued était un quartier habité surtout par des gens de condition modeste, composé en grande majorité d’européens venus de régions pauvre de l’Europe. Les Algériens étaient très peu nombreux. Une autre particularité était que l’influence du parti communiste algérien était très importante dans ce quartier.

Très jeune il était déjà engagé sur le plan politique et s’élevait farouchement contre les injustices. Il adhère tout naturellement au Parti Communiste Algérien, dont il restera fidèle contre vent et marées jusqu’à la fin de sa vie.

Il s’engagera totalement dans la lutte pour l’indépendance dès les premières salves de notre peuple et il a été reconnu ancien moudjahid.

Il a été au PAGS (Parti de l’avant-garde socialiste) à sa légalisation et il fut membre fondateur du PADS (Parti Algérien pour la démocratie et le socialisme), le parti des communistes algériens.

Il a collaboré à Alger républicain par de nombreux articles qu’il a signé sous les pseudonymes de Malik Antar et Abdelkader Hamidi. Il fut également l’un des rédacteurs du billet d’El Ghoul.

Alger Républicain adresse ses sincères condoléances à sa femme Monique et à ses enfants, à sa soeur jumelle Denise ainsi qu’à toute sa famille.

Nota ; pour ceux qui veulent connaître son parcourt de militant, lire son livre « Un européen de Bab El Oued - Le temps des ruptures » publié aux éditions L’Harmattan que l’on peut se procurer à l’ACCA.

Alger républicain

08.01.17