Palestine : Appel pour que le lundi soit « jour de colère arabe »

lundi 22 mai 2017

par



Solidarité avec la Palestine et les familles des 1600 grévistes de la faim, emprisonnés dans les geôles de l’ennemi sioniste. La grève de la faim dure depuis 35 jours.

La participation et la contribution à cette journée revêtent une importance exceptionnelle, face à la confrontation ouverte avec les sionistes et en particulier avec les Etats impérialistes, leurs alliés et leurs soutiens de toujours, en particulier l’impérialisme américain qui divisent nos Etats et nos peuples, s’emparent des richesses de nos pays.

Ces Etats permettent à l’entité israélienne de violer toutes les décisions internationales, au moment où les gouvernants arabes, et ces jours-ci les monarques de l’Arabie Saoudite, offrent toute l’aide matérielle et financière au système capitaliste afin de l’aider à sortir de sa crise.

AR

22.05.17