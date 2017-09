Parti communiste de Grèce : Large mobilisation du PAME à Thessalonique

samedi 23 septembre 2017



C’est devenu une coutume, chaque mois de septembre le Premier Ministre de ce pays présente l’activité de son gouvernement à la Foire Internationale de Thessalonique (DETH) et il annonce aussi certaines initiatives prochaines du gouvernement.

Comme la déclaration du Bureau de Presse du KKE l’a mentionné, le discours prononcé cette année par A. Tsipras fut exclusivement adressé au capital, en faisant de la publicité pour son gouvernement commé étant le meilleur « marchand » pour les groupes d’affaires et les investisseurs . Pour le peuple il avait « Fumée et miroirs » et de fausses promesses sur la justice sociale et le soulager de ses problèmes, au même moment où l’avenir cauchemardesque a été déjà prédéterminé.« Il note dans sa déclaration que le développement promis par le Premier Ministre aura lieu dans une sombre époque du travail et des droits sociaux, qu’il a imposé par les mesures anti-populaires, les bas salaires, les relations de travail flexibles, l’inexistence des accords collectifs du travail, le régime fiscal favorable au capital et aux affairistes. En plus le gouvernement SYRIZA-ANEL pousse en avant à la restriction du droit de grève et et de nouvelles réductions des acquis sociaux. Selon la déclaration du Bureau de presse du CC du KKE, Tsipras »a retiré son masque de gauche et a révélé son vrai visage, le visage du serviteur des groupes monopolistes, du développement capitaliste (...) Le KKE appelle les ouvriers, les couches populaires de prendre en leurs mains les affaires. Ils doivent lutter au côté du KKE dans le but de récupérer leurs pertes et de satisfaire leurs besoins, de préparer le lancement de la contre-attaque d’une organisation radicalement différente de la société, laquelle avec l’abolition du profit, pour les besoins du peuple et leur satisfaction deviendra une évidence."

« Leur développement écrase nos vies, nous choisissons de lutter et contre-attaquer »

Avec ce mot d’ordre des milliers d’ouvriers, de paysans, de jeunes et de retraités ont participé d’une manière massive à la mobilisation du Front Militant de tous les ouvriers (PAME) le samedi 9:9/2017 à Thessalonique.

Dans son discours, Leonidas Stoltidis, membre du Secrétariat Exécutif du PAME, a mis l’accent parmi d’autres choses : « En partant de là à Thessalonique, nous commençons notre continuelle contre-attaque avec notre plan contre le plan du gouvernement, EU et les industriels pour faire de nous des esclaves modernes. Nous préparons les nouvelles grandes luttes pour nos vies et nos besoins, pour le renversement de la ligne politique barbare, des lois anti-ouvriàres et anti-populaires. La lutte pour les augmentations salariales, des pensions, des acquis sociaux, contre les objectifs et la stratégie des patrons capitalistes. Nous commençons la contre-attaque par le renforcement des sites de résistance, avec l’ambition que la flamme de la résistance se lèvera de partout. Nous escaladons d’une manière planifiée et déterminée pour la dure confrontation. Ensemble avec nos alliés, les paysans, les travailleurs indépendants, ensemble avec les étudiants nous adressons un appel à la lutte afin qu’elle soit organisée dans chaque lieu de travail, secteur, village, banlieue, université. Sans compromis envers la pauvreté, envers une vie misérable. Organisation et lutte pour renverser la situation. C’est notre slogan. C’est nous ou les monopoles. Il n’y a pas d’autre solution. »

Dimitris Koutsoumpass, SG du CC de KKE, participait à la manifestation du PAME et dans sa déclaration aux représentants des mass média il souligné ce qui suit : "Les Grecs ont eu leurs fausses promesses, les grands discours, la déception au sujet du développement qui suit son cours. Néanmoins, le réel développement pour les Grecs signifie les augmentations de salaires et des pensions de retraite, les augmentations des acquis sociaux, il signifie l’abolition de l’impôt ENFIA (propreté) et les mesures fiscales anti-populaires ; il signifie des emplois pour tous, l’annulation des mémorandums et de toutes les mesures anti-populaires, anti-ouvrières qui accompagnent ces mémorandums.

C’est le chemin, le chemin pour le développement au bénéfice de notre peuple que propose le KKE. Cette mobilisation du PAME, des autres organisations de classe orientées, des paysans pauvres et des travailleurs indépendants, de la jeunesse, des femmes des familles populaires, ici à Thessalonique , cette année même, est seulement un début. De nouvelles mobilisations larges et militantes suivront.

Le KKE consacrera toutes ses forces dans cette direction, afin ques les Grecs se relèvent après dix années de crises économiques continuelles et de mémorandums barbares."