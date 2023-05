Plus de 2000 logements endommagés lors de l’agression sioniste à Ghaza

mercredi 17 mai 2023

Israël a attaqué pour la énième fois les territoires palestiniens avec ses missiles et ses bombardiers. Ghaza a été la cible de la violence intrinsèque d’un Etat bâti sur la spoliation et la négation meurtrière du peuple palestinien. Elle écrase leurs quartiers résidentiels, détruit leurs infrastructures économiques, sociales et culturelles les plus vitales. En toute impunité. Les Etats impérialistes couvrent ces assassinats de masse. Leurs institutions dites « démocratiques », leurs médias-mensonges passent sous silence ces forfaits relevant de la catégorie de crimes contre l’Humanité. Ces crimes, ces vrais crimes, que cette « communauté internationale » bien-pensante dénonce à tout bout de champ quant il s’agit de discréditer ses adversaires ou contradicteurs, à coup le plus souvent d’ informations fausses ou déformées.

L’article qui suit, publié le 15 mai par l’APS, donne une image du macabre feuilleton des massacres perpétrés par Israël contre les Palestiniens.

AR.

« Environ 2 041 logements ont été endommagés lors de la récente agression sioniste sur la bande de Ghaza, rapportent dimanche des médias citant des responsables locaux.

Salama Maarouf, responsable local à Ghaza a déclaré : « L’agression (sioniste) sur la bande de Ghaza, qui a duré 5 jours, a causé des dommages à 2 041 logements, d’une valeur estimée à 9 millions de dollars ».

Maarouf a ajouté : « 7 écoles et 9 jardins d’enfants ont été endommagés à la suite de l’agression dans différentes parties de la bande de Ghaza ».

En ce qui concerne le secteur agricole, Maarouf a indiqué que « la valeur des pertes dans celui-ci s’élève à 3 millions de dollars ».

Il a expliqué que « l’agression a causé la destruction de 10 000 mètres de lignes d’irrigation dans les zones agricoles et causé des dommages, ainsi que des pertes dans les élevages de volailles et l’élevage ovin estimées à 225 000 dollars ».

En termes d’infrastructures, Maarouf a souligné que « l’agression a causé des pertes estimées à un million de dollars ».

Il a expliqué que ces dommages « affectaient 159 conduites d’eau », notant que « les équipes municipales s’occupent de gérer les effets des pertes et des dommages ».

Au cours des cinq derniers jours, les forces de l’occupation ont lancé des centaines de raids sur différentes zones de l’enclave palestinienne tuant 33 Palestiniens, dont 6 enfants et 3 femmes. »