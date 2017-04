Rapport sur les banques et sociétés qui financent la colonisation israélienne

dimanche 2 avril 2017

par



Parmi les sociétés impliquées dans la colonisation de la Palestine, l’Algérie a ouvert ses portes à nombre d’entre elles dont les banques Société Générale, BNP Paribas ainsi que la société Alshtom et la compagnie d’assurance AXA. Ces sociétés et banques qui réalisent de très confortables bénéfices en Algérie, sont également installées dans les territoires occupés par Israël. Elles accordent des crédits à des sociétés israéliennes et détiennent des actions dans des banques israéliennes. Les autorités algériennes qui pourtant clament leur soutien au peuple palestinien, ne prennent aucune mesure contre ces sociétés complices de la colonisation israélienne qui dérogent sans aucune retenue au droit international. Le capitalisme ne connait que l’argent et n’a aucune éthique lorsqu’il s’agit de ses intérêts.



Ces crédits sont copieusement financés par les citoyens algériens qui ne semblent pas être informés (?) et continuent de se précipiter sur les banques françaises installées dans notre pays pour y ouvrir des comptes. Il est bon de noter qu’en France, la majorité des banques, refusent aujourd’hui purement et simplement l’ouverture de comptes bancaires aux Algériens ou alors affichent des conditions inacceptables. La raison affichée est la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent….

Cela permet ainsi aux Algériens d’ouvrir des comptes dans les banques françaises installées en Algérie et aux banques concernées, d’éviter un regard trop insistant des impôts de toute nationalité. Quelle bonne solution ! L’argent et les bénéfices sont ainsi bien à l’abri.

L’Algérie n’a aucun besoin des sociétés bancaires et financières étrangères. C’est elles qui au contraire ont besoin d’elle pour la traire comme une vache à lait. A l’invitation du régime elles sont venues s’installer en Algérie pour pomper ses devises à travers les intérêts qu’elles prélèvent sur la gestion des comptes bancaires des trafiquants algériens. Ces bandits ont retiré leurs fonds des banques publiques nationales et ont confié leur argent sale aux succursales bancaires des pays impérialistes dans le but d’arriver un jour à le faire fuir à l’extérieur par leur entremise. Ils pressent les autorités de proclamer la libre convertibilité du dinar. De pseudos-experts en économie apportent leur bénédiction à cette revendication insolente au nom de la « modernisation » des finances et des « lois » de l’économie de marché.

Ci après, un article qui donne l’état des lieux sur les société notamment bancaires en France et ailleurs, qui financent la colonisation israélienne en CisJordanie et participent de concert, dans les faits à l’extermination du peuple palestinien livré à l’appartheid le plus féroce et le plus sanguinaire qui soit.

Alger républicain

02.04.17

Les banques BNP-Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Société générale, et l’assureur Axa, sont impliqués dans la colonisation de la Palestine, conclut un rapport établi par plusieurs organisations françaises et palestiniennes.

Le rapport souligne notamment que :

• "La colonisation (israélienne) ne pourrait exister sans la contribution des banques israéliennes qui financent les constructions, et des sociétés israéliennes qui fournissent services et infrastructures dans les colonies. Le système bancaire israélien constitue un outil essentiel de la politique de colonisation, et les entreprises israéliennes contribuent au maintien et au développement des colonies israéliennes. En 2013 déjà, une mission d’enquête indépendante des Nations Unies dénonçait le rôle primordial des banques israéliennes dans la colonisation et les conséquences en termes de violations des droits de l’homme.

• Or l’enquête menée révèle les liens financiers de BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole (et sa filiale LCL), BPCE (et sa filiale Natixis), et AXA, avec ces banques israéliennes.

• Chacune de ces sociétés détiennent plusieurs participations minoritaires, de manière directe ou indirecte, dans des banques ou entreprises actives dans les colonies israéliennes [1]. Au- delà de ces participations, ces sociétés financent des projets d’entreprises directement impliquées dans la colonisation. Ce fut notamment le cas lors de l’octroi d’un prêt en 2004 de 288 millions d’euros par un consortium de banques (dont BNP Paribas, Société Générale, Crédit Lyonnais et Natixis), à l’Israël Electric Corporation (IEC). Cette entreprise approvisionne directement les colonies en électricité.

• Les banques et assurances françaises concernées ont toutes adhéré à des lignes directrices internationales et pris des engagements relatifs au respect des droits humains. Mais la pratique ne suit pas. Tant qu’elles persisteront à financer des banques et entreprises israéliennes actives dans le maintien et développement des colonies israéliennes, elles continueront à soutenir et cautionner ces dernières.

• De nombreuses institutions financières étrangères [2], publiques ou privées, se sont d’ores et déjà publiquement désengagées de banques et entreprises israéliennes actives dans les colonies. Par leur refus de prendre un engagement public fort, les banques et assurances françaises concourent à la poursuite de la colonisation et aux violations des droits humains qu’elle induit. Et ce, malgré les différentes interpellations des organisations auteures de l’étude.

La responsabilité du gouvernement français est également pointée dans le rapport. L’Etat français, en laissant les institutions financières françaises financer les entreprises impliquées dans le maintien et le développement des colonies israéliennes, soutient indirectement la colonisation. Le gouvernement français doit faire pression sur les banques et assurances pour leur demander de mettre fin à l’ensemble de leurs soutiens. Par ailleurs, l’implication directe d’Alstom dans des grands projets d’infrastructures dans les colonies israéliennes est plus que problématique [3]. Là-encore, l’Etat, en tant qu’actionnaire, doit intervenir pour y mettre fin."

CAPJPO-EuroPalestine

30.03.17

