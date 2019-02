Solidarité avec les dirigeants et le peuple du Venezuela face aux ingérences impérialistes, au blocus économique et financier, à la subversion de leurs valets internes *

vendredi 8 février 2019

Les puissances impérialistes occidentales, à leur tête les USA et l’union européenne ont décidé d’en finir par tous les moyens avec le gouvernement patriotique vénézuélien légitime en place depuis près de deux décennies. Ils n’ont pas pardonné à la république bolivienne la nationalisation du pétrole, sa volonté de se libérer du diktat US et son soutien à toutes les causes justes dans le monde. Ils veulent renverser le président Maduro régulièrement réélu à l’issue de l’élection présidentielle du 20 mai 2018 que l’opposition réactionnaire pro-impérialiste avait décidé au dernier moment de boycotter suite à un coup de fil des USA appuyés par l’Union européenne.

Au mépris de la souveraineté du peuple vénézuélien, ces Etats ont lancé ces jours-ci un ultimatum servant de prétexte grossier pour justifier l’intronisation par la force de leur marionnette Guaido à la tête du Venezuela. Une campagne internationale basée sur les mensonges les plus éhontés et la falsification des faits est orchestrée depuis des années pour isoler le pouvoir légitime. Cette propagande s’est accompagnée depuis cinq ans d’une escalade de sanctions économiques arbitrairement décrétées par les Etats impérialistes pour couper le Venezuela de tout lien commercial avec le reste du monde. Les entreprises et les pays qui maintiennent des échanges avec le Venezuela sont à leur tour menacés de lourdes sanctions par les USA. Ces interdictions empêchent le Venezuela d’importer les aliments de base qu’il ne produit pas en quantités suffisantes, les médicaments, les vaccins, les équipements et les pièces de rechange. Le transport, les services hospitaliers sont paralysés. Les avoirs bancaires à l’étranger et les dépôts d’or du Venezuela sont confisqués.

Ce blocus criminel a pour but de l’asphyxier et de pousser le peuple vénézuélien à se résigner à l’installation d’un régime inféodé à l’impérialisme, au diktat de ses multinationales. La bourgeoisie locale s’est puissamment renforcée ces dernières années par le pillage des ressources en devises grâce à sa mainmise totale sur le commerce extérieur, à la surfacturation des importations, une pratique bien connue en Algérie, combinée au « paiement sans importations ». Contrôlant les importations, la distribution et une partie importante des circuits bancaire, récupérant les dollars mis à sa disposition par l’Etat, elle a organisé la pénurie de biens de base, pendant que les couches privilégiées ne manquent d’aucun produit de luxe.

Elle organise des manifestations dans le but de faire couler le sang. Elle paye des voyous pour terroriser la population, assassiner ceux qui ne marchent pas dans ses plans, détruire les infrastructures étatiques, attaquer les forces de police. Les médias de l’impérialisme inversent la réalité en imputant la responsabilité des morts au gouvernement.

Les responsables US ne cachent pas que leur objectif immédiat est de « pouvoir investir librement dans le pétrole vénézuélien », en d’autres termes de reprendre en main la propriété du pétrole et d’infliger une « leçon » à tous les peuples qui tentent de se libérer de leur domination. L’impérialisme de même que la bourgeoisie vénézuélienne n’ont jamais accepté que les revenus pétroliers arrachés à leur insolente mainmise servent à améliorer les conditions d’existence des masses populaires.

La marionnette chargée de l’exécution de ce plan, au prix du déclenchement d’une guerre civile, s’est engagée à satisfaire les appétits des multinationales. Il lui importe peu que le changement de régime exigé par les Etats impérialistes fassent revenir en force la misère et le désespoir.

Les communistes algériens sont solidaires de la résistance des forces anti-impérialistes du Venezuela, du gouvernement légitime de Maduro, de leurs camarades du PCV. Ce parti a maintes fois attiré l’attention du pouvoir chaviste sur les contradictions de sa politique, son manque de fermeté face à la subversion interne, ses illusions sur la possibilité de convaincre la bourgeoisie à collaborer avec lui au nom du « socialisme du 21 ème siècle ».

Les communistes algériens condamnent les ingérences impérialistes au Venezuela et leur politique criminelle de sanctions contre son peuple. Ils dénoncent les silences du pouvoir et de tous les partis bourgeois algériens sur ces ingérences. Ils dénoncent les journalistes qui répandent dans notre pays les mensonges et les trucages colportés par les médias de l’impérialisme. Ils appellent à faire connaître aux plus larges masses populaires patriotiques les causes véritables de la situation de ce pays.

Ce qu’il se passe au Venezuela n’épargnera pas les travailleurs et les masses populaires de l’Algérie. Les impérialistes tissent méthodiquement leur toile d’araignée afin de reprendre le contrôle des hydrocarbures nationalisés le 24 février 1971, de piller en toute liberté ses ressources, de transformer l’armée algérienne en instrument de leur domination dans la région.

Exprimons notre solidarité sous toutes ses formes avec le Venezuela !

Halte au coup d’Etat au Venezuela !

Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme

4 février 2019

* Texte repris du site du Lien : http://lien-pads.over-blog.com/2019...