Solidarité des communistes algériens avec le peuple palestinien dans sa lutte légitime contre l’occupant israélien spoliateur et barbare

vendredi 18 mai 2018



Repris de : http://lien-pads.over-blog.com/2018...

" Les communistes algériens condamnent avec la plus grande vigueur les massacres commis par l’armée sioniste contre le peuple palestinien à Ghaza. Depuis le lancement chaque vendredi de la marche pour le retour à partir de Ghaza, plus de 100 Palestiniens, dont de nombreux enfants ont été tués. Des milliers ont été blessés ou estropiés a vie.



Ce n’est pas la première fois que l’occupant sioniste massacre les Palestiniens . Depuis la création de l’Etat israélien il y a 70 ans les sionistes dépossèdent les Palestiniens de leur terre et les pourchassent sans répit dans des boucheries sans nom pour qu’ils renoncent à jamais sous la terreur la plus abjecte à revendiquer le droit au retour sur leur terre natale et le droit à constituer leur propre Etat.



Cette fois-ci le feu vert leur a été donné par l’impérialisme US à travers la décision de Trump de transférer l’ambassade des USA à Jérusalem au mépris de toutes les résolutions prises par l’ONU depuis 70 ans et en particulier après juin 1967 contre l’occupation.

Ce massacre est encouragé par l’attitude des puissances impérialistes européennes qui mettent sur le même plan l’agresseur sanguinaire israélien et le peuple palestinien chassé de ses terres. Il est également encouragé par les monarchies rétrogrades du Golfe dont l’alliance de fait avec Israël est notoire sous prétexte de contrer l’Iran. Il est encouragé par le silence des autres régimes arabes qui se sont vendus à ces monarques.



Le combat du peuple palestinien est légitime. Il a le droit d’utiliser toutes les formes de lutte pour chasser l’occupant, pour obtenir l’évacuation par Israël des terres dont il s’est emparé en juin 1967, le démantèlement des colonies constituées sur ces terres, pour le droit au retour de tous les Palestiniens chassés de chez eux, pour la constitution de leur Etat avec Jérusalem-Est comme capitale.



Les communistes algériens soutiennent totalement ce combat. Ils appellent les Algériens et tous les hommes épris de justice dans le monde à intensifier leur solidarité avec les Palestiniens, à dénoncer le soutien des Etats impérialistes à Israël. Ils condamnent l’attitude timorée du pouvoir algérien, lequel s’indigne de la boucherie de Ghaza mais s’abstient de dénoncer la responsabilité de l’impérialisme US et de ses alliés européens dans ces massacres. C’est une attitude contraire aux principes adoptés depuis 1962 de soutien contre l’oppression colonialiste et impérialiste. Elle reflète une évolution de classe. Les classes possédantes dont les liens se sont intensifiés avec les multinationales ont peur de s’opposer aux puissances impérialistes. Le PADS condamne notamment le refus du pouvoir de laisser les citoyens manifester leur solidarité avec la Palestine."



16 mai 2018