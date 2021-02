Solidarité internationale avec les étudiants palestiniens emprisonnés par l’occupant israélien

mardi 23 février 2021



Nous, organisations soussignées, unissons ensemble nos voix dans un appel mondial pour exhorter à la liberté immédiate des étudiants palestiniens emprisonnés et à la protection du droit des étudiants palestiniens à l’éducation, à l’expression et à la participation politique et du droit de déterminer leur propre avenir.

L’occupation israélienne a pris pour cible les étudiants palestiniens et, en particulier, le mouvement étudiant palestinien et les organisations étudiantes palestiniennes par une répression sévère et la détention et l’emprisonnement politiques.

Nous nous unissons pour appeler à l’action et au soutien des étudiants palestiniens derrière les barreaux, notamment :

• Boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël, y compris les institutions universitaires israéliennes, qui sont pleinement complices de la privation systématique des droits des Palestiniens.

• Mettre fin à toute aide militaire et économique, transactions militaires, projets conjoints et financement direct du régime d’occupation israélien par les gouvernements du monde entier.

• Remettre en question les programmes de « normalisation » qui visent à légitimer l’occupation israélienne - c’est une tentative de légitimer la criminalisation et le ciblage des étudiants palestiniens.

• S’organiser pour établir des liens directs de solidarité avec les étudiants palestiniens et le mouvement étudiant palestinien, pour s’assurer qu’ils ne seront pas isolés de leur communauté mondiale de soutien malgré toutes les tentatives de l’occupation israélienne.

Des centaines d’étudiants palestiniens sont régulièrement détenus par l’occupation israélienne, en particulier ceux qui font partie d’organisations étudiantes impliquées dans la vie politique du campus. Dans la seule université de Bir Zeit, environ 74 étudiants ont été détenus par des soldats de l’occupation au cours de l’année universitaire 2019-2020. Ils font partie des près de 5 000 prisonniers politiques palestiniens emprisonnés par Israël. Le travail d’organisation des étudiants de la tenue de foires au livre, l’organisation d’événements et la participation aux élections étudiantes, sont criminalisés par l’occupation israélienne. De plus en plus d’étudiants sont détenus pour avoir participé à des manifestations ou avoir publié sur leurs profils sur les réseaux sociaux.

Des étudiants palestiniens ont été saisis par les forces d’occupation israéliennes et enlevés pour leur participation au mouvement étudiant chez eux, sur leurs lieux de travail et sur leurs campus.

Une fois arrêtés, les étudiants palestiniens sont régulièrement soumis à la torture pendant les interrogatoires - soumis à des positions de stress et allongés sur des chaises, suspendus aux murs et forcés de se tenir sur la pointe des pieds, privés de sommeil, menottés et soumis à des pressions sur les membres blessés et battus.

Les étudiants palestiniens peuvent être envoyés en détention administrative - emprisonnement sans inculpation ni procès, renouvelable indéfiniment par périodes de six mois. Les Palestiniens passent régulièrement des années en prison sans charges, sans procès et sans réelle contestation de la privation de leurs droits. Ils peuvent être traduits devant les tribunaux militaires israéliens, qui condamnent plus de 99% des Palestiniens qui y sont inculpés.

L’une des accusations les plus courantes est « l’appartenance à une organisation interdite », faisant généralement référence aux blocs étudiants. Celles-ci représentent le spectre complet de la politique palestinienne. Ils organisent des conférences, des salons du livre, des rassemblements et autres événements sur le campus et participent aux élections étudiantes. Les fiches d’accusation font souvent référence à ces activités standard de la vie sur le campus, qui sont largement interprétées comme un baromètre pour l’opinion politique palestinienne plus large.

Le ciblage des étudiants palestiniens est une attaque contre l’avenir des Palestiniens. C’est une tentative systématique de saper la capacité des jeunes Palestiniens à s’organiser les uns avec les autres pour un avenir libéré pour leur peuple : un avenir libéré de la colonisation, de l’apartheid et de l’occupation.

Ce ne sont pas des cas isolés, mais une violation directe et collective du droit des étudiants palestiniens à l’éducation, comme l’affirment l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La répression ciblée des étudiants n’est qu’une facette du crime d’apartheid commis par Israël contre le peuple palestinien.

Nous condamnons la complicité de l’Autorité palestinienne, qui non seulement n’a pas réussi à défendre les étudiants palestiniens, mais s’est également engagée dans la détention politique et le harcèlement des mouvements étudiants dans le cadre de sa « coordination sécuritaire » avec Israël.

Les étudiants palestiniens en Palestine occupée… 48 - les étudiants palestiniens en Israël - sont constamment victimes de harcèlement et de discrimination systématiques, y compris l’interdiction des groupes d’étudiants et l’interdiction des manifestations et des manifestations.

En outre, les groupes d’étudiants de solidarité palestinienne et palestinienne au niveau international sont ciblés pour des campagnes de diffamation, d’interdiction d’organisations et de répression administrative, ces efforts étant officiellement et non officiellement soutenus par le gouvernement israélien et les groupes de pression pro-apartheid du monde entier.

Pendant tout ce temps, les étudiants réfugiés palestiniens se voient refuser le droit de retourner en Palestine occupée.

Cette persécution est soutenue par les milliards de dollars d’aide, les transactions militaires et le soutien politique illimité accordé à Israël par les grandes puissances impérialistes comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les États de l’Union européenne et l’Australie. Cela coïncide avec la militarisation de la police dans les pays impérialistes et leur utilisation mondiale de la domination militaire et économique contre les peuples du monde. La persécution israélienne des Palestiniens reflète la répression étatique des mouvements populaires et des peuples marginalisés dans ces pays, en particulier les mouvements de libération indigènes et noirs.

Nous ne pouvons et ne devons pas garder le silence sur la persécution du mouvement étudiant palestinien et des étudiants palestiniens individuels derrière les barreaux israéliens. Nous sommes aux côtés des étudiants palestiniens !

