Une chaine de télévision israélienne expose cyniquement le but de l’écrasement de Ghaza sous les bombes : affamer, assoiffer sa population pour la chasser vers l’Egypte et se préparer à une nouvelle guerre avec ce pays

dimanche 22 octobre 2023

La chaîne de télévision israélienne Channel 7 a divulgué le contenu d’un rapport sur les buts régionaux stratégiques d’Israël à court et à long terme dans sa guerre contre les Palestiniens de Ghaza.

« La bataille diplomatique entre Israël et l’Égypte est intense et décidera de l’avenir de Ghaza et de la guerre dans la région. »

Tsahi Levy, correspondant de la chaîne hébraïque, a déclaré :

« Dans la bataille entre les parties égyptienne et israélienne le but est de savoir qui réussira à jeter les habitants de la bande de Ghaza contre qui. Israël exige que le point de passage de Rafah ne soit ouvert que dans une seule direction. »

« Israël a expose à l’Égypte, aux États-Unis et aux Émirats Arabes Unis les avantages économiques du transfert de la population de Ghaza vers le Sinaï en échange de l’ouverture du point de passage de Rafah . »

« Les Egyptiens, pour leur part, refusent d’ouvrir ce point de passage même aux résidents de Ghaza, citoyens de pays étrangers. A l’inverse ils exigent l’entrée de l’aide civile pour éviter une crise humanitaire et la vague de réfugiés qu’ils redoutent. »

Le rapport poursuit : « Ce n’est pas en vain que cette question a été au centre des réunions du président égyptien avec les dirigeants des deux Etats et a été soulevée lors de la rencontre entre Netanyahu et Biden. Elle a été accueillie avec une attention particulière par le roi de Jordanie. »

"Nous avons devant nous un combat de coqs diplomatique dont le vainqueur pourrait décider de toute la guerre », a souligné Levy.

Il a ajouté : "À la lumière de cette conclusion, la réinstallation de la population de la bande de Ghaza en Égypte devient un objectif politique pour Israël. »

Le rédacteur en chef de la télévision israélienne feint de s’interroger : "Pourquoi l’Egypte résiste-t-elle ? »

Il explique les préoccupations cachées de l’Etat sioniste : « Pour les Egyptiens, la perte de la bande de Ghaza est un problème stratégique. Ghaza est pour elle une zone avancée de conflit avec les forces de l’armée israélienne dans le sud qui énerve Israël et l’empêche de consolider sa puissance. »

Préparant l’opinion israélienne et ses défenseurs, il justifie les plans à long terme de l’Etat expansionniste vers l’Egypte en inversant les responsabilités : « Quiconque observe à partir de sources visuelles les déploiements de l’armée égyptienne, constate l’énorme chapelet de ponts qu’elle construit au-dessus et au-dessous du canal, ainsi que l’achat d’équipements militaires s’élevant à des dizaines de milliards de dollars dans toutes les unités de l’armée : navales, terrestres, et aéro-navales. Même les satellites comprennent que pour l’armée égyptienne, Israël est « la principale menace, oui, malgré l’accord de paix ».

Il a ajouté : « La plupart des exercices militaires sont dirigés contre Israël, et c’est pour cette raison que nous divulguons dans les médias la longue série de violations égyptiennes de l’accord de paix qui limite le déploiement des forces égyptiennes dans le Sinaï, sous le prétexte de la guerre contre Daech. »

« Pendant de nombreuses années, l’Égypte a permis le renforcement des organisations armées dans la bande de Ghaza, sous l’ère de Moubarak et de Morsi. Sous l’ère de Sissi, l’Égypte a accru sa surveillance et son contrôle sur ce qui entrait dans la bande de Ghaza, avec la construction d’un immense barrage du côté égyptien de la frontière."

Concernant la manière de transférer les résidents de Ghaza vers l’Égypte, le correspondant de la télévision hébraïque déclare : « Israël doit exploiter la grave crise économique en Égypte pour l’organisation d’une aide internationale au pays en échange de l’absorption des résidents de Ghaza. »

Il ajoute : « Dans la première phase, Israël doit accroître la pression humanitaire sur la bande de Ghaza afin que des centaines de milliers de Ghazaouis affamés et assoiffés puissent éventuellement traverser le point de Rafah. »

Il détaille la deuxième étape : « lorsque l’Égypte sera confrontée à la réalité finale de l’afflux de réfugiés sur son territoire, il est recommandé qu’Israël et les États-Unis organisent la communauté internationale, l’UNRWA et le Fonds monétaire international, pour gérer le flux des réfugiés et fournir une aide économique à l’Égypte, permettant l’absorption de certains Ghazaouis . »

Tentant d’atténuer l’indignation que ces propos provoqueraient chez les auditeurs opposés à ce plan ignoble, le présentateur feint de se soucier des malheurs de la population de Ghaza en les mettant sur le compte des combattants palestiniens. « Il est important, dit-il, de comprendre que les habitants de Ghaza, qui ont été emprisonnés par le Hamas dans la bande de Ghaza, veulent désespérément la quitter, et que la Turquie, qui est prête à les accueillir, constitue une destination très prisée, tout comme l’Europe. Celle-ci s’engage à accueillir ceux à qui l’Administration des Nations-Unies pour les réfugiés a accordé des certificats d’asile. »

Il avoue : « réduire … le risque d’ouvrir davantage de fronts » sera « le résultat de l’ouverture du point de Rafah (qui) raccourcira la guerre » grâce « au succès du conflit diplomatique avec l’Egypte » attendu.

La télévision hébraïque conclut son émission en avouant les finalités de l’Etat sioniste : « Au Moyen-Orient, les choses ne se font qu’avec les puissants, et Israël doit saisir cette occasion pour étaler sa force, tout en travaillant à changer le Moyen-Orient pour de nombreuses générations. »

R.I.

Source : article rédigé à partir d’extraits traduits d’un article de Russia Today.