Zelenski, marionnette de l’impérialisme étasunien

mercredi 29 mars 2023

Le président de l’Ukraine a vendu son peuple comme chair à canon dans une guerre qui n’est pas la sienne. Avec des conséquences dramatiques dont il ne se relèvera jamais.

Pour l’encourager dans cette voie suicidaire, les femmes et hommes de paille qui siègent à la « Cour Pénale Internationale » ont lancé un mandat d’arrêt international contre le président Russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre. Coïncidence de calendrier, elle a « oublié » le 20 ème anniversaire, jour pour jour, de l’invasion criminelle de l’Irak par les USA sous le gros mensonge de Pauwels au sujet de la possession d’armes de destruction massives. La CPI persiste et signe en agissanit comme cour punitive de l’impérialisme occidental, instrument de ses plans expansifs agressifs.

Avec la visite du fantoche ukrainien Zélenski convoqué par Washington pour recevoir les directives et poursuivre la sale guerre, tout était devenu encore plus clair. C’est bien les États-Unis, sans l’ombre d’un doute, les responsables du déclenchement de la guerre en Ukraine par procuration. On congratule à satiété des Zelenski par çi, des Zélenski par là. Les aboyeurs de l’ensemble du monde capitaliste mondial le couvrent tous d’éloges dans toutes les télés, les journaux. Et toute la faune nauséabonde des médias occidentaux, les va-t-en guerre, manipulés par les puissances impérialistes, américains en particulier, hurlent à l’unisson.

Il faut remettre sur la table les éléments incontournables qui ont provoqué une situation des plus chaotiques, toutes ces guerres entre les ex-pays socialistes et dans le monde.

En premier lieu, la victoire de la contre-révolution en URSS, qui a désorganisé et démantelé toutes les structures de fonctionnement de l’URSS et permis le retour de toutes ces bourgeoisies revanchardes qui attendaient dans l’ombre le moment propice du retour aux commandes des pays qui composaient l’ex URSS. La restauration du capitalisme avec toutes ses conséquences, c’est le plus grand désastre économique et politique de tous les temps que la planète a subie. Il faut se rappeler le tintamarre euphorique ordurier de tous ces anti-communistes, ces renégats, ces opportunistes et de ces traitres qui ont jeté leur drapeau à la poubelle, qui ont fêté en grande pompe dans une beuverie de caniveau, la destruction du « mur de Berlin » symbole de la tristement fin de l’URSS. Toute cette faune putride qui oeuvrait sans relâche depuis la révolution d’Octobre en 1917 pour le retour en arrière, a eu enfin satisfaction. Les puissances impérialistes vont pouvoir étendre leur hégémonisme sur toute la planète. Depuis ce jour fatidique les rapports de force ont basculé en leur faveur. Il n’y a pas que la guerre en Ukraine, ce n’est qu’un élément de plus dans l’agressivité des puissances impérialistes. Il faut simplement rappeler à tous ces manipulateurs de tous bords, à ces menteurs sans vergogne, aux massacreurs de peuples en particulier le peuple palestinien, pour ce citer que celui-ci, à ces historiens véreux, falsificateurs de l’histoire des peuples colonisés et effaceurs de tous les crimes odieux perpétrés par les Occidentaux dans les colonies et partout ailleurs : la guerre en Corée du Nord avec ces trois millions de morts. Un pays ravagé et coupé en deux par les USA et leurs acolytes. Puis le Viêtnam qui subit 30 ans de guerre, enregistre des millions de morts, le napalm et l’agent orange qui ont détruit la faune et la flore et continue à faire des ravages encore aujourd’hui dans la population. La guerre en Irak, deux fois attaqué et envahi par les USA. Un pays complètement démantelé, 500 000 enfants irakiens morts de faim et de maladies. Infanticide de masse justifié par Albright pour instaurer la démocratie. Le blocus criminel imposé par les USA depuis plus de 60 ans à Cuba. La guerre en Syrie organisée et orchestrée par les ploutocrates de ce même Occident, épaulés par l’ensemble des théocraties du Golfe et par Erdogan. Un pays ravagé, disloqué, un peuple privé de tout par les Etats « démocratiques » d’Europe et d’Amérique pour l’obliger à se débarrasser de ses dirigeants, avec pour bilan non définitif de plusieurs centaines de milliers de morts. La guerre en Libye Idem et en plus on a assassiné son président Mouammar Kadhafi en direct devant les caméras. Et d’autres crimes en particulier le coup d’État de Pinochet au Chili ordonné en 1973 par la CIA américaine, des milliers d’arrestation, des massacres sans nom dans la population, plusieurs centaines de morts et l’assassinat de son président démocratiquement élu, Salvador Allende. Et bien sûr beaucoup d’autres crimes.

La liste est si longue qu’on peine à l’actualiser. Les USA où une poignée d’oligarques détient la haute finance et possède 90 % des richesses, sont de ce fait le pays le plus belliqueux de la planète. Et toute honte bue, çà ose parler de démocratie et des droits de l’homme et en plus donner des leçons de démocratie aux peuples qu’ils massacrent avec l’approbation et les justifications bruyantes des médias à leurs ordres d’est à l’ouest et du nord au sud.

C’est bien à partir de la destruction de l’URSS, que toutes ces guerres entre pays de l’ex-URSS et en particulier en Ukraine et même ailleurs ont commencé. Tous les pays de l’ex-URSS y compris la Russie, ont décrété « l’indépendance » et ce sont des mafias de la pire espèce qui surgissent sur ces décombres pour se disputer l’important magot et prendre le pouvoir. L’Ukraine et la Russie en sont les symboles. Les puissances impérialistes (USA, France, Royaume Uni, Allemagne et d’autres) vont s’ingérer grossièrement dans la vie politique de ces pays et placer des dirigeants à leurs bottes et surtout prendre possession à vil prix leur potentiel économique et étendre leur marché et leur domination. Mais ces chambardements politiques et économiques ne se sont pas déroulés dans le calme et c’est loin d’être le cas.

Soutenus par les Etats impérialistes, des clans mafieux antagonistes se forment et se disputent le pouvoir comme des vautours sur un cadavre. C’est dans une grossière bataille politique, inégalée par sa vulgarité, par des coups d’États et même des tueries que le plus gros morceau du gâteau tombe entre les mains de ceux que choisissent les services subversifs de ces Etats.

La guerre en Ukraine a bien commencé par un coup d’État de 14 avril 2014. C’est surtout par une véritable guerre civile entre Ukrainiens dont personne ne parle.

C’est bien dans se contexte délétère qu’il faut placer les événements qui se déroulent en particulier en Ukraine et en général dans tous les pays de l’ex-URSS.

Le coup d’État d’EuroMaïdan en Ukraine a bien été organisé et piloté totalement par l’administration d’Obama et pour le confirmer c’est Olivia Nuland sa secrétaire d’État américaine pour l’Europe et l’Eurasie et de l’ambassadeur américain en Ukraine Geoffrey Pyatt qui ont été les maîtres d’œuvre de l’opération. Les membres du nouveau gouvernement ont été choisis par les Américains. Les ministres vont tous faire partie de la mafia ukrainienne assistée par d’anciens nazis, du groupe paramilitaires Azov, des Bandéristes pro-nazis et anti-soviétiques notoires et enfin toute l’extrême-droite. Alors que tout désigne et accuse sans ambiguïté les USA et leurs caniches européens responsables de la guerre en Ukraine, la ploutocratie occidentale et toute la faune des aboyeurs en tout genre accusent outrageusement la Russie comme seul responsable de cette guerre. On assiste depuis des mois et des mois sans interruption dans tous les pays occidentaux et d’autres pays à la botte des puissances impérialistes, à une propagande éhontée de falsification des événements et surtout contre les Russes, les traitant de tous les noms pour faire avaler la grossière pilule à leur opinion publique. Toutes les télés, les journaux, les opportunistes de tous bords, les renégats qui ont tourné leur veste, les traîtres qui ont jeté leur drapeau et toute une faune putride vont répéter à satiété ces slogans malfaisants, des insanités, même des insultes dictés par la CIA américaine contre le peuple russe et ses dirigeants. Bien sûr la bourgeoisie russe a une grosse part de responsabilité dans ce conflit et la Russie, il faut le redire, c’est bien un pays capitaliste et une puissance impérialiste mue par les mêmes lois économiques qui régissent le capitalisme.

Il faut rappeler à toute cette faune putride que les premières décisions de ce nouveau gouvernement né du coup d’État du 14 avril 2014 made in USA a pris des décisions scandaleuses en particulier, couper tout lien avec la Russie et se tourner vers l’Europe et en plus une décision lourde conséquence, l’adhésion à l’OTAN, sur le plan intérieur interdiction de la langue russe et fermeture des écoles en russe. Évidement une grande partie de la population parlant le russe ne pouvait que se révolter contre ces décisions inacceptables et faire sécession en se repliant dans le Donbass et le Donetsk, puis se constituer en république indépendante de l’Ukraine.

C’est le début d’une guerre civile meurtrière qui va durer plus de 8 ans causant plus de 10 000 morts du côte de ceux qu’on dénomme péjorativement sous le qualificatif de « pro-russes », pour mieux impliquer la Russie dans le conflit de guerre civile, et quelque milliers du côté labellisé « ukrainien ». Petite parenthèse, les pays des « droits de l’homme » ignorent complètement cette population, elle n’existe pas et pourtant ce sont bien des Ukrainiens. Tous ces éléments, pourtant cruciaux pour la compréhension du conflit, sont complètement occultés par la propagande de la ploutocratie occidentale.

La Russie se retranche derrière l’argument qu’elle n’a pas déclaré la guerre à l’Ukraine. Son intervention n’aurait été provoquée que par une demande de protection des populations ukrainiennes sécessionnistes des républiques autoproclamées du Donbass et de Donets. D’ailleurs, ce n’est qu’une partie de l’armée russe qui combat en Ukraine, il n’y a pas eu de mobilisation générale de la Russie. Mais les Occidentaux et leurs médias à la solde continus à parler d’agression de la Russie.

Malgré tout ce tintamarre contre les Russes, on a pas effacé la guerre civile toujours en cours et même si les Russes se retirent, la guerre civile continuera, les sécessionnistes n’abandonnerons jamais leur territoire. Depuis le coup d’État de 2014, ils se battent contre l’armée ukrainienne encadrée par des néo-nazis qui n’a pas réussi à reprendre un brin de ces territoires et maintenant que ces territoires sont devenus russes, c’est pratiquement impossible.

Alors pourquoi continuer la guerre ? L’objectif des USA est d’affaiblir la Russie par la guerre. Le peuple ukrainien les indiffère. Il ne sert que de faire-valoir. Il ne représente pour eux pour eux que de la chair à canon.

Pour l’instant cette terrible guerre de massacre et de destruction continue par la volonté des puissances impérialistes.

Les impérialistes, dans une inconscience totale, jettent de l’huile sur le feu dangereusement en envoyant de nouvelles armes à la clique ukrainienne made in Usa, la guerre continuera de plus belle avec son cortège de morts de destructions massives.

Les peuples russes et ukrainiens et en particulier les travailleurs des deux pays n’ont aucun intérêt dans cette guerre qui n’est pas la leur. Pour les travailleurs russes en particulier, il faut chasser cette bourgeoisie russe qui a liquidé l’URSS et reprendre le pouvoir et la marche vers le socialisme-communisme. Pour les travailleurs ukrainiens, il faut mener le combat pour la paix, revenir aux accords de Minsk, sabordés par les occidentaux, qui prévoyait le fin des combats entre les séparatistes pro-russes et ukrainiens et chasser la pègre néonazie qui gouverne l’Ukraine et instaurer un pouvoir populaire dirigé par les travailleurs et reprendre la marche vers le socialisme communisme

Il faut répéter sans cesse aux forces progressistes dans le monde la phrase célèbre de Jean Jaurès, représentant du socialisme français inspiré par le marxisme, assassiné par un agent du bellicisme à la veille du déclenchement de la première guerre mondiale :

« le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage »

Il faut dire non au capitalisme responsable du chaos et de la misère des peuples dans le monde.

Non aux guerres impérialistes en Ukraine et ailleurs.

Vive la paix dans le monde.

LIÈS SAHOURA