Solidarité avec le Venezuela menacé d’une agression militaire par l’OEA

mardi 18 septembre 2018

DÉ CLARATION DU SECR É TARIAT EX É CUTIF D’ ALBA - TCP SUR LES DECLARATIONS INTERVENTIONNISTES DE LUIS ALMAGRO INCITANT A UNE INTERVENTION MILITAIRE AU VENEZUELA

Le secrétariat exécutif de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre

Amérique - Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) exprime son indignation et rejette les déclarations du secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, dans lesquelles il incite à une intervention militaire dans la République bolivarienne du Venezuela.

Ces déclarations sont la preuve évidente des plans de déstabilisation et d’intervention contre la démocratie et la souveraineté des gouvernements progressistes de la région, mise en œuvre par le Secrétaire général Almagro.

Avec ces déclarations Almagro cherche à approfondir et à accentuer les attaques menées par certains gouvernements de la région contre le Venezuela.

Il dépasse sa fonction de Secrétaire général et contredit les principes fondamentaux du droit international et de la Charte de l’OEA.

L’incitation du Secrétaire général de l’OEA à une intervention militaire constitue une menace pour la paix dans la région et doit être rejetée par la communauté internationale, en particulier par les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

Une intervention militaire contre la démocratie et la souveraineté du Venezuela aurait des conséquences imprévisibles pour nos pays et entraînerait une réaction immédiate de nos peuples en défense de notre Amérique.